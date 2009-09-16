Завтра в Харкові урочисто почнуть будувати аеродромний комплекс

17 вересня в рамках підготовки до Євро-2012 на території Міжнародного аеропорту «Харків» відбудеться урочиста церемонія, присвячена початку реконструкції аеродромного комплексу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі DCH – генерального інвестора підготовки Харкова до Євро-2012, у четвер, 17 вересня, представники компанії встановлять на території аеродромного комплексу, що реконструюється, першу реперну точку.

У присутності почесних гостей - керівництва Харкова та Харківської області, а також керівника Державної авіаційної інспекції Олександра ДАВИДОВА - на льотному полі буде встановлено пам`ятний знак - капсула часу з грамотою-зверненням до нащадків. Згодом пам`ятний знак використовуватиметься як відправна точка для проведення геодезичних робіт на аеродромі.

Крім того, зазначили в прес-службі, в ході церемонії аеродромний комплекс буде освячено представниками духівництва, а пам`ятну грамоту про освячення також буде закладено в капсулу часу.