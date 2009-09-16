Стадіон у Варшаві коштуватиме на 130 млн. дол. більше, ніж планувалось

Національний стадіон у столиці Польщі, що будується в рамках підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, обійдеться полякам у 540 млн. доларів, а не як раніше планувалося у близько 410 млн. доларів (за нинішнім курсом 2,9 злотих за долар).

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчать дані Національного центру спорту(NCS), який оприлюднив нову інформацію про вартість спорудження стадіону після того як видання Dziennik Gazeta Prawna повідомила, що кошторис будівництва збільшено з раніше планованих 1,2 млрд. до близько 2 млрд. злотих.

За даними NCS, якими володіє УНІАН, вартість стадіону становитиме 1,57 млрд. злотих (плюс 22% ПДВ). Національний центр зазначив, що суму податку не слід враховувати, оскільки проект повністю фінансується з державного бюджету, і податок повернеться у бюджет.

NCS також зауважив, що ця сума на 110 млн. доларів менша, ніж визначена у проекті, підготовленим фірмою JSK Architekci спільно із Національним центром спорту.

Згідно з оприлюдненими даними, проект та нагляд за його реалізацією коштуватиме 17 млн. доларів, перший етап будівництва стадіону (демонтаж конструкцій старого стадіону та підготовка місця під спорудження нового) обійшовся у 37 млн. доларів, а другий етап - безпосередньо будівництво стадіону - обійдеться у 430 млн. доларів.

40 млн. доларів планується витратити на додаткове оснащення стадіону (серед іншого, на екрани та системи безпеки), 1,7 млн. доларів - на технічну експертизу та 10 млн. знаходиться у резерві.

Прес-секретар NCS Дар’я КУЛІНСЬКА у коментарі УНІАН зауважила, що слова міністра спорту Польщі Мірослава ДЖЕВЕЦЬКОГО про те, що завдяки кризі польському уряду вдається зекономити 30% на вартості будівництва об’єктів до Євро-2012, стосувались окремого контракту, а не загального кошторису спорудження національного стадіону.

Вона водночас підкреслила, що будівництво стадіону обійдеться дешевше, ніж визначив проектант.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня NCS підписав з польсько-німецько-австрійський консорціумом контракт на будівництво Національного стадіону у Варшаві, який має бути споруджений до травня 2011 року.

Оголошений ще в листопаді 2008 року тендер на ці роботи виграв консорціум Hydrobudowa Polska SA (Польща), PBG z Alpine Bau Deutschland AG (Німеччина), Alpine Bau GmbH (Австрія) i Alpine Construction Polska Sp. z o.o.

Довідка УНІАН. Національний стадіон на 55 тисяч глядачів у польській столиці включатиме комерційні площі під ресторани, виставкові та конференц-зали, клуби, магазини, фітнес-клуби, музей спорту, а також дворівневий підземний паркінг на 1800 автомобілів.

На стадіоні будуть окремі місця для 860 журналістів, 2000 «преміум місць» для спеціальних гостей, близько 900 VIP-місць, а також для уболівальників, які пересуваються на інвалідних візках.