Львів отримав 50 млн. грн. на стадіон до Євро-2012

Львів уже отримав 50 млн. грн.. на будівництво стадіону до Євро-2012, до кінця року планується надходження ще 50 млн. грн., - повідомив сьогодні під час брифінгу міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

Мер Львова наголосив на тому, що коли будівництво стадіону у Львові лише починалося, то до перспектив цього будівництва багато хто ставився дуже скептично.

«Багато скептиків говорили, що нам цього не потрібно. Однак, ми все-таки досягнули державного співфінансування будівництва стадіону. Наступні 200 млн. грн., обіцяні державою на стадіон, надійдуть у 2010 році», - поінформував А.САДОВИЙ.

Крім того, міський голова повідомив, що Львів отримав від уряду 31 млн. грн. на ремонт доріг, які входять до плану-графіку підготовки міста до Євро-2012.