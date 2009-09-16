Мінекономіки визначило, хто почне будувати термінал аеропорту ”Львів”

Визначено виконавця підготовчих робіт з будівництва терміналу Львівського аеропорту до Євро-2012.

Як повідомив сьогодні під час засідання сесії Львівської облради голова Львівської ОДА Микола КМІТЬ, Міністерство економіки вже визначило виконавця підготовчих робіт для будівництва нового терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів». Згідно з рішенням, єдиним виконавцем стала компанія «Альтіс-Холдинг». Обсяг підготовчих робіт становитиме 40 млн. грн.

Довідка УНІАН. Будівельна компанія «Альтіс-Холдинг» працює на будівельному ринку України з 1995 року. До складу будівельної корпорації «Альтіс-Холдинг» на даний час входять 14 компаній. Загальна кількість об‘єктів, в яких Холдинг брав участь – понад 50.