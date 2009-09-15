Тимошенко в 2010 році збільшить фінансування на ЧЄ-12 до 12,3 млрд

Уряд пропонує у 2010 році збільшити фінансування об’єктів Євро-2012 до 12,3 млрд. грн. проти 8,7 млрд. грн. у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час громадського обговорення проекту державного бюджету на 2010 рік.

«Видатки на фінансування об’єктів Євро-2012 з урахуванням гарантій, з урахуванням всіх видатків становитимуть 12,3 млрд. – це аеропорти, стадіони, готелі, дороги і все те, що ми профінансуємо і що буде на десятки років вперед найкращим і наймодернішим порівняно з іншими країнами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.