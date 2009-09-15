Тимошенко в 2010 році збільшить фінансування на ЧЄ-12 до 12,3 млрд
15:28, 15 вересня 2009Футбол 2012
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Видатки з урахуваням всіх гарантій
Уряд пропонує у 2010 році збільшити фінансування об’єктів Євро-2012 до 12,3 млрд. грн. проти 8,7 млрд. грн. у 2009 році.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час громадського обговорення проекту державного бюджету на 2010 рік.
«Видатки на фінансування об’єктів Євро-2012 з урахуванням гарантій, з урахуванням всіх видатків становитимуть 12,3 млрд. – це аеропорти, стадіони, готелі, дороги і все те, що ми профінансуємо і що буде на десятки років вперед найкращим і наймодернішим порівняно з іншими країнами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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