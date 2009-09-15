На матчі Динамо - Рубін очікується аншлаг

У середу на стадіоні Динамо ім. Лобановського київське Динамо відкриє єврокубковий сезон поєдинком першого туру групового етапу Ліги Чемпіонів проти казанського Рубіна.

Як повідомляє російське видання Советский Спорт, на вечір понеділка було реалізовано приблизно 80 відсотків усіх квитків. В основному, у продажу залишилися найдорожчі - по 400 гривень. І навіть незважаючи на подібну суму, стадіон, певно, буде забитий повністю.

Нагадаємо, що час початок матчу - 21:45 за київським часом. Пряму трансляцію вестиме телеканал Спорт1.

Football.ua