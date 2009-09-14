Мінспорту ініціює запровадження держпідтримки для НСК

Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту разом з іншими профільними відомствами ініціює запровадження державної підтримки для Національного спортивного комплексу “Олімпійський”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу у Верховній Раді повідомив міністр сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

Він зазначив, що про це йдеться у відповідному законопроекті, який вже підготовлено. За його словами, документ має на меті визначити особливості функціонування НСК “Олімпійський” після проведення реконструкції. Міністр підкреслив, що одним з центральних пунктів законопроекту є пропозиція заборонити відчуження території НСК “Олімпійський”, а також об’єктів, що на ній знаходяться.

Ю.ПАВЛЕНКО закликав депутатів якомога швидше розглянути і ухвалити цей законопроект, оскільки він спрямований на підтримку українського спорту.