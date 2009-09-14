На Олімпійському будуть виконані легкоатлетичні вимоги

Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту, Національний олімпійський комітет і Федерація легкої атлетики України 17 вересня підпишуть угоду щодо забезпечення виконання вимог Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ) під час реконструкції національного спортивного комплексу "Олімпійський".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінспорту, захід відбудеться в рамках проведення традиційного "Дня відкритих дверей" на стадіоні.

Передбачається, що в церемонії підписання документу візьмуть участь міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, президент НОК України Сергій БУБКА, президент Федерації легкої атлетики України Валерій БОРЗОВ, спортсмени та тренери національних збірних команд України.

Довідка УНІАН. Згідно з проектом реконструкції, НСК "Олімпійський" залишиться багатофункціональною ареною. Арена відповідатиме вимогам УЄФА до стадіонів категорії "Еліт" та стандартам стадіонів Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. Передбачається, що спорткомплекс буде центром підготовки не лише для легкоатлетів, а й спортсменів, які займаються іншими видами спорту.

Для розвитку легкоатлетичних видів спорту передбачені вісім бігових доріжок, сектори для стрибків у довжину, потрійного стрибка, штовхання ядра, метання молоту, метання диску та спису, стрибків з жердиною та в висоту, забігів на 100 м та 100 м з бар’єрами.

Крім футбольних матчів, легкоатлетичних змагань та змагань з інших видів спорту, на арені планується проведення різноманітних культурно-масових заходів.