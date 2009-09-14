Експерти УЄФА 19-23 вересня перевірять хід підготовки України до Євро-2012

Експерти УЄФА з 19 по 23 вересня в рамках програми регулярного моніторингу перевірятимуть процес підготовки спортивної інфраструктури та аеропортів України до Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Місцевого організаційного комітету Євро-2012.

Зокрема, 19-22 вересня відбудеться робочий візит до України директора Євро-2012 Мартіна КАЛЛЕНА. Передбачається, що він відвідає Львів, Івано-Франківськ та Трускавець, де огляне аеропорти, наявну готельну інфраструктуру та тренувальні бази. Крім цього, М.КАЛЛЕН зустрінеться з віце-прем’єр-міністром Іваном ВАСЮНИКОМ та представниками органів державної влади, відповідальними за підготовку Євро-2012.

Також з робочим візитом 20-22 вересня Україну відвідає експерт УЄФА з питань аеропортів Пітер ХЕМПСОН. Він огляне стан інфраструктури міжнародних аеропортів «Бориспіль» та «Донецьк» і проведе робочі зустрічі з питань залучення та експлуатації тимчасових терміналів як засобу підвищення пропускної спроможності цих аеропортів.

Підготовку вітчизняних стадіонів до Євро-2012 у період 20-23 вересня перевірить експертна комісія УЄФА зі стадіонів на чолі з директором Департаменту УЄФА зі стадіонів та безпеки Марком ТІММЕРОМ.

Як зазначив директор турніру Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, сьогодні УЄФА приділяє особливу увагу ходу підготовки України до прийому фінальної частини майбутнього чемпіонату Європи з футболу. За його словами, УЄФА здійснює прискіпливий моніторинг та перевірку готовності об’єктів української інфраструктури напередодні прийняття 10 грудня рішення щодо формату Євро-2012.

Разом з тим, попри досягнутий певний прогрес у виконанні вимог УЄФА, зауважив М.ЛУБКІВСЬКИЙ, українській стороні ще слід багато зробити для підготовки стадіонів, аеропортів, тренувальних баз, а також створення умов для розміщення гостей турніру.