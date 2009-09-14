Томенко наполягає на контролі за реконструкцією ”Олімпійського”

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО критикує чиновників, які під прикриттям підготовки до проведення в державі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року вирішують власні фінансові питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час круглого столу на тему: «Як вчасно завершити реконструкцію НСК «Олімпійський», що проходить сьогодні у парламенті.

За словами М.ТОМЕНКА, Євро-2012 стане успішним заходом лише тоді, коли буде готуватися та реалізовуватися в інтересах громадян України, а не чиновників українських відомств і чиновників УЄФА.

«Для того, щоб успішно завершити підготовку всіх необхідних об’єктів до чемпіонату, нам треба знайти відповідь на низку запитань і скорегувати роботу відомств. Бо складається враження, що довкола багатьох проектів, зокрема, реконструкції НСК «Олімпійський», чиновники, прикриваючись УЄФА, намагаються вирішити свої земельні питання чи залучити без тендеру «братські» комерційні структури для освоєння бюджетних коштів», - сказав М.ТОМЕНКО.

За словами віце-спікера, на сьогодні надзвичайно важливим є контроль за реконструкцією стадіону. Він стверджує, що наглядова рада НСК «Олімпійський» жодного разу не збиралася, а вона є органом, що контролює процедуру реконструкції, й мусить системно опрацьовувати дане питання.

Не менш важливою, на думку М.ТОМЕНКА, є проблема збереження спортивної інфраструктури на самому стадіоні та довкола нього.

«Велика розкіш ліквідувати спортивні об’єкти задля кількох матчів, які будуть проводитися під час Євро”, - вважає він.

М.ТОМЕНКО наголосив, що головним завданням повинно бути покращення спортивної інфраструктури, яка є, для інших видів спорту і будівництво елітного футбольного стадіону. М.ТОМЕНКО переконаний, що треба переходити на рівень системного спілкування тих людей, які відповідають за реконструкцію, відповідальних у парламенті за фізичну культуру і спорт, Національного олімпійського комітету та громадськості для того, щоб забезпечити успішну реалізацію цього проекту.