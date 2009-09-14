В Одесі просять добудувати об`єкти Євро-2012

Одеська обласна рада просить керівництво України передбачити в державному бюджеті на 2010 рік засоби на добудову об`єктів обласної цільової програми підготовки й проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення до Президента й Верховної Ради прийнято депутатською більшістю на 26-й сесії облради за ініціативою фракцій Партії регіонів і Блоку Наталії Вітренко.

Виступаючи на сесії, голова облради Микола СКОРИК констатував, що «фінансування ремонту й реконструкції всіх об`єктів до Євро-2012 в Одеській області припинилося після виключення виконкомом УЄФА Одеси зі списку міст, які приймають матчі футбольного чемпіонату».

Проте, зазначив М.СКОРИК, необхідно закінчити будівництво ряду об`єктів, зокрема, відремонтувати будівлі Одеського музею західного й східного мистецтва, Державної музичної академії ім. Нежданової, Наукової бібліотеки ім. Горького, добудувати новий стадіон ФК "Чорноморець".

Довідка УНІАН. 13 травня ц.р. було оприлюднено рішення виконкому УЄФА про те, що ігри чемпіонату Європи з футболу 2012 року пройдуть у Києві, Львові, Донецьку та Харкові, а також у польських містах - Варшаві, Вроцлаві, Гданську й Познані. Українські міста Дніпропетровськ і Одеса, як і польські Хожув і Краків, за рішенням УЄФА, не розглядаються як основні або резервні.