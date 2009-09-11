Донецький аеропорт почнуть будувати наприкінці вересня

На місці спорудження нового аеровокзального комплексу в Донецьку вже ведуться роботи з підготовки ділянки, а безпосереднє будівництво розпочнеться наприкінці вересня.

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі «Україна-2012», про це поінформував начальник Головного управління капітального будівництва Донецької облдержадміністрації Олег КІЗІМЕНКО.

«У нас вже є проект будівництва – наразі ж чекаємо, що його затвердять експерти Мінрегіонбуду. Якщо отримаємо позитивну оцінку, зможемо розпочати основні будівельні роботи», - сказав О.КІЗІМЕНКО. Він додав, що у випадку виникнення проблем із фінансуванням, розглядається запасний варіант - добудова терміналів до вже існуючої будівлі аеропорту.

О.КІЗІМЕНКО також повідомив, що у зв’язку з будівництвом нового аеровокзального комплексу буде змінено транспортну мережу поблизу аеропорту таким чином, аби гості, які прилетять до Донецька на матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, відразу могли потрапити у транспортних потік. З цією метою планується спорудження станції метро неподалік аеропорту, а також перенесення ближче до летовища Путилівського автовокзалу.

«Вартість спорудження нового аеропорту, згідно з проектом, складає 1,3 млрд. грн., а завершити його будівництво планується наприкінці 2011 року», - зазначив О.КІЗІМЕНКО.

Нагадаємо, реконструкція Донецького аеропорту та будівництво нового аеровокзального комплексу є однією з головних умов проведення Євро-2012 у місті. Реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту здійснюється за кошти державного бюджету, натомість конкурси з вибору інвестора будівництва терміналу результатів не принесли. Тому підготовчі роботи та початок будівельних робіт здійснюється за кошти донецького обласного бюджету, на що вже виділено 100 млн. грн.