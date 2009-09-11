Харківщина отримала кошти на підготовку об’єктів до Євро-2012

На рахунки державного казначейства надійшли кошти для реалізації заходів, спрямованих на підготовку Харківщини до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував перший заступник голови ОДА Володимир БАБАЄВ.

Зокрема, надійшли 50 млн. грн. на будівництво стадіону "Металіст", 56 мільйонів – на будівництво злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Харків" та 18 млн. 875 тис. грн - на розвиток інфраструктури доріг міста.

Крім того, в повному обсязі надійшли 75 млн. грн., які уряд обіцяв для будівництва станцій Олексіївської лінії харківського метрополітену.

Коментуючи цю інформацію, заступник голови облдержадміністрації, віце-президент Федерації футболу України Сергій СТОРОЖЕНКО зазначив, що тепер немає ніяких сумнівів у спроможності міста виконати взяті зобов’язання в рамках підготовки до чемпіонату.

"Якщо раніше скептики ставили під сумнів можливість введення в експлуатацію у Харкові об`єктів, що будуються до Євро-2012, то тепер будь-який скептицизм повинен зникнути - ми впевнено йдемо до початку будівництва окремих об`єктів і завершення будівництва таких об`єктів, як обласний спортивний комплекс "Металіст", - сказав С.СТОРОЖЕНКО. На його думку, все це повинно переконати УЄФА в тому, що харків`яни своєчасно виконають узяті на себе зобов`язання.