Термінал “D” в ”Борисполі” буде готовий до 1 жовтня 2011 року

Генеральний підрядник будівництва терміналу “D” в міжнародному аеропорту “Бориспіль” турецька компанія “Догуш Інішаат” обіцяє завершити спорудження нового пасажирського терміналу до 1 жовтня 2011 року.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі “Україна-2012”, про це йшлося на нараді з підготовки аеропорту до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, що відбулась напередодні в “Борисполі” під головуванням віце-прем’єр-міністра Івана ВАСЮНИКА.

Зокрема, керівництво “Борисполя”, як замовник робіт, та “Догуш Інішаат”, як їх виконавець, досягли домовленості, що турецька компанія презентує готовий термінал 1 жовтня 2011 року. А вже до 30 листопада термінал “D” зможе прийняти перших пасажирів міжнародних рейсів.

На переконання І.ВАСЮНИКА, введення в дію терміналу ”D” дозволить країні перейти на світові стандарти якості перевезення пасажирів.

Разом з тим, віце-прем’єр найближчим часом планує провести ще одну нараду в “Борисполі“ з метою вирішення земельних конфліктів навколо площі біля терміналу “В”. За його словами, не варто чекати 2012 року для покращення умов перебування пасажирів, яким зараз доводиться долати сотні метрів з важким багажем, щоб потрапити до терміналу “В”, а усунути незручності досі не вдається через суперечки власників земельних ділянок.

“Найближчі місяці ця ситуація має змінитися”, - сказав І.ВАСЮНИК.

Він повідомив, що до розв’язання земельних питань будуть залучені всі сторони конфлікту та компанії, яким належить частина привокзальної площі.

Як відомо, однією з головних вимог УЄФА до аеропорту “Бориспіль” в рамках його підготовки до Євро-2012 є будівництво пасажирського терміналу "D” з великою пропускною здатністю.

Станом на сьогодні будівництво триває, роботи ведуться за графіком. Наразі на об’єкті виконано підготовчі земельні роботи.