Хто зібрався перевіряти НСК ”Олімпійський”?

Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту звернулось до Верховної Ради та Міністерства юстиції за роз’ясненням повноважень Тимчасової слідчої комісії для перевірки дотримання законодавства при проведенні реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінспорту.

Зокрема, як йдеться у звернення, до Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту надійшли звернення від народного депутата, голови Тимчасової слідчої комісії для перевірки дотримання законодавства при проведенні реконструкції НСК "Олімпійський" Равіля САФІУЛЛІНА від 20 серпня та від 25 серпня щодо надання ТСК документів та про направлення робочої групи для безпосереднього ознайомлення з ходом реконструкції ДП НСК "Олімпійський”.

Між у тим у міністерстві звертають увагу, що строк повноважень цієї ТСК, яка була утворена Верховною Радою 19 травня, сплив 19 серпня.

У зв’язку з цим Мінспорту просить надати роз’яснення, чи має право Тимчасова слідча комісія продовжувати свою діяльність після 19.08.2009 року та чи має право народний депутат України право підпису як голова Тимчасової слідчої комісії після закінчення строку дії ТСК.