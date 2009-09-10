Васюник: фінансування підготовки до ЧЄ-12 має бути реалістичним і повним

Віце-прем‘єр-міністр Іван ВАСЮНИК переконаний, що фінансування робіт з підготовки України до Євро-2012 повинне плануватися з реальних джерел і здійснюватися у повниму обсязі.

Як повідомила УНІАН прес-секретар віце-прем‘єра Галина РУСИН, так він прокоментув ситуацію, що склалася із законом щодо фінансування об’єктів Євро-2012 за рахунок прибутків Національного банку України.

“Я відстоюю позицію, що фінансування підготовки країни до Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році повинне бути реальним, реалістичним і повним”, - сказав І.ВАСЮНИК.

За його словами, немає потреби входити в політичні дискусії з приводу проблем фінансування підготовки до чемпіонату, оскільки джерела надходження коштів уже визначені.

Згідно з державною цільовою програмою, зазначив віце-прем‘єр, зі Стабілізаційного фонду державного бюджету виділено більше 4,3 млрд. грн. Ще понад 2 млрд. грн. передбачено на розбудову доріг. “Це реальна цифра, закладена у державному бюджеті, за рахунок чого фінансуються об’єкти Євро-2012”, - додав урядовець.

З Нацбанком і за участі Президента України Віктора ЮЩЕНКА, розповів І.ВАСЮНИК, погоджено реальні схеми фінансування проектів таким чином, щоб не впливати на макроекономічні показники країни. Він наголосив, що дискусії стосовно альтернативного джерела фінансування безпідставні, бо його поки немає.

“Цей процес триває вже три місяці: ухвалення закону, подолання вето, повторне подолання… Якщо б я як відповідальна людина за Євро-2012 сподівався на джерело фінансування, якого немає, то ми могли б мати серйозні проблеми з підготовкою”, - зазначив віце-прем‘єр. При цьому він додав, що лише за появи додаткових джерел фінансування можна говорити про можливість їхнього використання та про збільшення витрат на Євро-2012.

“Зараз ми перейшли екватор між 13 травня та 30 листопада, і наше головне завдання – кожного дня в буквальному розумінні виконувати графік фінансування”, - наголосив І.ВАСЮНИК.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня прес-служба фракції БЮТ з посиланням на першого заступника керівника фракції Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА розповсюдила інформацію про те, що голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН підписав заветований Президентом Закон «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України», яким передбачалося фінансування заходів для проведення в Україні Євро-2012.

Пізніше того ж дня прес-секретар голови ВР Ольга ЧОРНА в інтерв`ю УНІАН заявила, що спікер не підписував закон і не буде цього робити доти, доки парламент не визначиться щодо проекту постанови про забезпечення виконання конституційної процедури набрання чинності цим законом.

Даним проектом постанови передбачається запропонувати Президенту України забезпечити виконання конституційної процедури набрання чинності даного закону, невідкладно оприлюднивши його текст за підписом Глави держави.

Також проектом передбачено, що голова ВР, відповідно до Конституції України, має оприлюднити та опублікувати за своїм підписом даний закон у разі «неоприлюднення його Президентом України у триденний строк з дня прийняття цієї постанови».