У Польщі на Євро-2012 залізницями гасатимуть зі швидкістю 250 км/год

Польща планує з 2012 року запустити швидкісне залізничне сполучення між найбільшими містами в країні.

За даними Gazeta Prawna, у рамках цього проекту буде закуплено 20 найсучасніших потягів із рухомим складом вартістю близько 400 млн. євро. При цьому 20% від цієї суми профінансує Європейський інвестиційний банк.

Потяги, які зможуть їхати зі швидкістю до 250 км/год., поєднають Гданськ, Варшаву, Краків і Катовіце.

Поки що з планів поєднання швидкісним залізничним сполученням «випали» Познань та Вроцлав, які в 2012 році, як Гданьськ та Варшава, прийматимуть матчі Чемпіонату Європи з футболу.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА у травні затвердив організаторами Євро-2012 у Польщі Варшаву, Гданськ, Познань та Вроцлав.

Краків та Хожув, які знаходилися у резерві, формально втратили шанс приймати матчі, однак деякі експерти не виключають, що, зокрема, Краків ще може стати співорганізатором Євро-2012 з українським Львовом.