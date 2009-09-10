У Львові на новому стадіоні встановлено 88 колон під трибуни

У Львові на будівництві нового стадіону до Євро-2012 завершено бетонування колон глядацьких трибун на трьох прямих фундаментах на південній, північній та східній частинах майбутньої футбольної арени.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, про це поінформував директор львівської філії компанії «Азовінтекс» - генерального підрядника будівництва Ігор СЕМЕНОВ.

За його словами, загалом на трьох сторонах забетоновано 88 колон - 40 на сході і по 24 на півночі та півдні. На їхнє цементування було витрачено 713 кубометрів бетону.

Так само активні роботи проводяться на майбутній західній трибуні, де на прямому фундаменті встановлено 6 рядів по 8 колон у кожному висотою 6,5 м. На зведення усіх 48 колон було витрачено близько 20 тонн арматури.

Саме західна трибуна є найважливішою і найскладнішою з точки зору будівництва частиною майбутньої арени. Саме на ній будуть розміщені офісні та адміністративні приміщення, VIP-зони, заклади харчування тощо.

Також на 75% завершено зведення розміщених у 4 ряди 36 колон під глядацькі трибуни на північно-східному півколі. Аналогічна кількість колон буде зведена і на південно-східному півколі.

Стосовно фундаментних робіт «Азовінтекс» уже на 90% завершив південно-західне півколо стадіону. Крім того, розпочалися підготовчі роботи для спорудження північно-західного півкола.

Довідка УНІАН. Проект стадіону до Євро-2012 у Львові розроблено австрійською компанією «Конструкторське бюро Альберта Віммера». Арена матиме три поверхи, перший з яких призначений для підземного паркінгу, два інші – для двоярусних трибун, VIP-сектору та допоміжних приміщень. Вона буде розрахована на 33 400 глядачів, із яких приблизно 300 місць – для почесних гостей у VIP-зоні на третьому рівні та близько 150 місць в зоні скайбоксів на четвертому рівні.

Оціночна вартість проекту - в межах 609 млн. грн. Фінансування здійснюється з міського бюджету Львова за підтримки уряду коштами держбюджету.

Будівельні роботи виконує вітчизняне ВАТ «Проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс». Введення стадіону в експлуатацію заплановано на грудень 2010 року.