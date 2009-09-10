В Україні з`явиться уповноважений Президента з питань безпеки на ЧЄ-12

Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив Положення про уповноваженого глави держави з питань безпеки заходів з проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це йдеться в указі, оприлюдненому на офіційному сайті Президента.

Відповідно до положення, уповноважений глави держави з питань безпеки заходів з проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу забезпечує в установленому порядку підготовку і реалізацію ініціатив Президента України, а також заходів, які проводяться за участю глави держави, з питань безпеки проведення в Україні фіналу Євро-2012.

Уповноважений Президента у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента та Кабінету міністрів України, чинними міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою, цим Положенням, а також розпорядженнями глави Секретаріату Президента України.

Уповноваженого Президента України призначає на посаду та звільняє з посади Президент України.

Уповноважений Президента України:

1) готує для подання в установленому порядку на розгляд Президентові аналітичні, інформаційні та інші матеріали з питань безпеки заходів з проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року;

2) забезпечує в межах своїх повноважень координацію заходів з питань проведення в Україні фіналу Євро-2012, які проводяться за участю Президента України;

3) вносить у встановленому порядку для розгляду Президентом пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення безпеки заходів з проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, бере участь у підготовці таких проектів;

4) готує для подання в установленому порядку Президентові України пропозиції щодо взаємодії правоохоронних та інших державних органів у сфері охорони громадського порядку та громадської безпеки в містах, де проводитимуться матчі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

5) забезпечує в межах своєї компетенції контроль за виконанням органами виконавчої влади актів Президента України з питань забезпечення безпеки та правопорядку під час підготовки і проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Уповноважений Президента за посадою є керівником Центру з питань безпеки та правопорядку, що є допоміжним органом, утвореним Президентом України на період підготовки і проведення в Україні фінальної частини Євро-2012.

Уповноважений Президента для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

запитувати та одержувати від структурних підрозділів Секретаріату Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету міністрів України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських та інших організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

користуватися інформаційними базами даних Секретаріату Президента України, державними системами урядового зв`язку і комунікацій, іншими технічними засобами.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня В.ЮЩЕНКО призначив Василя ФАТХУТДІНОВА уповноваженим Президента України з питань безпеки заходів з проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.