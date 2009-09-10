Результати матчів ЧС-2010 з футболу

Відбулися чергові матчі групового етапу Чемпіонату світу з футболу

Група 1

Мальта – Швеція 0:1

Албанія – Данія 1:1

Угорщина – Португалія 0:1

У групі лідирує Данія - 18 очок, Швеція 15, Угорщина 13, Португалія 13, Албанія 7, Мальта 1. Усі команди зіграли по 8 ігор, Албанія і Мальту – по 9.

Наступні матчі. 10 жовтня: Португалія – Угорщина, Данія – Швеція. 14 жовтня: Португалія – Мальта, Швеція – Албанія, Данія – Угорщина.

Група 2

Ізраїль – Люксембург 7:0

Латвія – Швейцарія 2:2

Молдова – Греція 1:1

У групі лідирує Швейцарія з 17 очками, Греція 14, Латвія 14, Ізраїль 12, Люксембург 5, Молдова 3. Усі команди зіграли по 8 ігор.

Наступні матчі. 10 жовтня: Ізраїль – Молдова, Греція – Латвія, Люксембург - Швейцарія. 14 жовтня: Латвія – Молдова, Греція – Люксембург, Швейцарія – Ізраїль.

Група 3

Північна Ірландія – Словаччина 0:2

Чехія - Сан-Маріно 7:0

Словенія – Польща 3:0

У групі лідирує Словаччина 19 очок, Північна Ірландія - 14, Словенія 14, Чехія 12, Польща 11, Сан-Маріно 0. Усі команди зіграли по 8 ігор, П.Ірландія - 9.

Наступні матчі. 10 жовтня: Словаччина – Словенія, Чехія – Польща. 14 жовтня: Чехія – П.Ірландія, Сан-Маріно – Словенія, Польща – Словаччина.

Група 4

Ліхтенштейн – Фінляндія 1:1

Німеччина – Азербайджан 4:0

Уельс – Росія 1:3

У групі лідирує Німеччина - 22 очки, Росія 21, Фінляндія 14, Уельс 9, Ліхтенштейн 2, Азербайджан 1. Усі команди зіграли по 8 ігор.

Наступні матчі. 10 жовтня: Ліхтенштейн – Азербайджан, Росія – Німеччина, Фінляндія - Уельс. 14 жовтня: Ліхтенштейн – Уельс, Німеччина – Фінляндія, Азербайджан – Росія.

Група 5

Іспанія – Естонія 3:0.

Вірменія – Бельгія 2:1

Боснія і Герцеговина – Туреччина 1:1

У групі абсолютний лідер Іспанія - 24 очки, БіГ 18, Туреччина 12, Бельгія 7, Естонія 5, Вірменія 4. Усі команди зіграли по 8 ігор.

Наступні матчі. 10 жовтня: Естонія – БіГ, Вірменія – Іспанія, Бельгія – Туреччина. 14 жовтня: Естонія – Бельгія, Туреччина – Вірменія, БіГ – Іспанія.

Група 6

БІЛОРУСЬ – УКРАЇНА 0:0

Андорра – Казахстан 1:3

Англія – Хорватія 5:1

У групі лідирує Англія - 24 очки, Хорватія 17, Україна 15, Білорусь 10, Казахстан 6, Андорра 0. Усі команди зіграли по 8 ігор, Андорра - 9.

Наступні матчі. 10 жовтня: Україна – Англія, Білорусь – Казахстан. 14 жовтня: Андорра – Україна, Англія - Білорусь, Казахстан - Хорватія.

Група 7

Сербія – Франція 1:1

Фарери – Литва 2:1

Румунія – Австрія 1:1

У групі лідирує Сербія - 19 очок, Франція 15, Австрія 11, Литва 9, Румунія 9, Фарери 4. Усі команди зіграли по 8 ігор.

Наступні матчі. 10 жовтня: Сербія – Румунія, Австрія – Литва, Франція - Фарери. 14 жовтня: Румунія – Фарери, Литва – Сербія, Франція – Австрія.

Група 8

Чорногорія – Кіпр 1:1

Італія – Болгарія 2:0

У групі лідирує Італія - 20 очок, Ірландія 16, Болгарія 11, Кіпр 6, Чорногорія 5, Грузія 3. Усі команди зіграли по 8 ігор.

Наступні матчі. 10 жовтня: Чорногорія – Грузія, Ірланлія – Італія, Кіпр - Болгарія. 14 жовтня: Ірландія – Чорногорія, Болгарія – Грузія, Італія – Кіпр.

Група 9

Шотландія – Нідерланди 0:1

Норвегія – Македонія 2:1

У групі лідирує Голландія - 24 очки, Норвегія 10, Шотландія 10, Македонія 7, Ісландія 5.

У Групі 9 ігри завершені

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Нагадаємо, що до фінальної стадії Чемпіонату світу, який почнеться в ПАР 11 червня 2010 р., вийдуть 13 європейських команд.

Переможці дев`ятьох відбіркових груп виходять у фінальний етап безпосередньо, а вісім команд, що посіли другі місця, розіграють між собою ще чотири путівки.

Африка делегує шість збірних, включаючи господарів турніру. Північна, Південна і Центральна Америка будуть представлені вісьмома командами, а решту п`ять путівок одержить команди Азії й Океанії.