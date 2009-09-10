Використовувати символіку Євро-2012 заборонено

Щонайменше до наступного літа випускати будь-яку сувенірну чи іншу продукцію із написом або символікою чемпіонату Європи з футболу 2012 року заборонено.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі «Україна-2012», про це заявив член Державної комісії з питань інтелектуальної власності, перший віце-президент Федерації футболу України Сергій СТОРОЖЕНКО.

За його словами, усі договори на право використання прапора, герба, назви та іншої символіки чемпіонату, можна буде укласти за два роки до початку футбольного турніру - з червня 2010 року.

Разом з тим, С.СТОРОЖЕНКО підкреслив, що емблема Євро-2012 – інтелектуальна власність Союзу європейських футбольних асоціацій, і УЄФА суворо відстежує правомірність її використання. Наразі назву турніру дозволено використовувати лише ЗМІ в інформаційних матеріалах, що стосуються підготовки до чемпіонату.

«Якщо зараз ми випустимо значок з символікою турніру або відкриємо журнал «Євро-2012», УЄФА негайно звернеться до нас із вимогою припинити використовувати позначки континентального чемпіонату, або ж вступити із Союзом європейських футбольних асоціацій у переговори щодо частки власності», - наголосив С.СТОРОЖЕНКО.