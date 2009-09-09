Литвин не підписував закон щодо фінансування Євро-2012

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не підписував заветований Президентом Закон «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України», яким передбачалося фінансування заходів для проведення чемпіонату з футболу Євро-2012.

Про це заявила в інтерв`ю УНІАН прес-секретар голови ВР Ольга ЧОРНА.

Вона зазначила, що голова ВР В.ЛИТВИН зазначає, що не підписуватиме даний закон до того часу, поки парламент не визначиться щодо проекту постанови про забезпечення виконання конституційної процедури набрання чинності цим законом.

Як відомо, даним проектом постанови передбачається запропонувати Президенту України забезпечити виконання конституційної процедури набрання чинності даного закону, невідкладно оприлюднивши його текст за підписом Президента України.

Також проектом передбачено, що голова Верховної Ради України, відповідно до Конституції України, має оприлюднити та опублікувати за своїм підписом даний закон у разі «неоприлюднення його Президентом України у триденний строк з дня прийняття цієї постанови».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба фракції БЮТ з посиланням на першого заступника керівника фракції Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА розповсюдила інформацію щодо підписання головою ВР даного закону.