Збірна України сьогодні прийме вирішальний бій

Сьогодні в столиці Білорусі відбудеться вирішальна зустріч для збірної України з футболу, в якій нас влаштує тільки перемога. На кону – друге місце в групі і путівка на Чемпіонат світу 2010 року.

Мінськ готується побачити Артема Мілевського. Українець білоруського походження вперше за свою кар`єру зіграє проти своєї батьківщини, передає СТБ.

Дехто навіть чекає, що саме Мілевський складе ударний тандем з Андрієм Шевченком. І це вже велике питання, чим зустріне свого земляка місцева публіка – аплодисментами чи свистом.

Мілевського сьогодні називають чи не головним подразником збірної Білорусі. У неї вже майже немає шансу потрапити на Чемпіонат світу, проте вона не проти відібрати його і в українців.

Одночасно в Лондоні відбудеться гра головних конкурентів України – команд Англії та Хорватії. Найкращий для нас сценарій – перемога англійців і наш виграш у білорусів.

Ось коли шанси на друге місце вже будуть у наших руках, і в останніх двох матчах проти Англії і Андорри нам потрібні будуть всього чотири очки, тобто нічия і виграш. Проте цей розклад треба заслужити перемогою в сонячному Мінську.

Нагадуємо, що матч Білорусь - Україна почнеться сьогодні о 20:00. Пряма трансляція - на телеканалі "Україна".