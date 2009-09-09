В парламенті шукатимуть відповіді на непрості питання по Олімпійському

У понеділок, 14 вересня, в парламенті відбудеться круглий стіл на тему: «Як вчасно завершити реконструкцію НСК «Олімпійський».

Як повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКА, круглий стіл розпочнеться о 12.00 у конференц-залі Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5. Вхід за картками акредитації).

У заході візьмуть участь керівництво Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки дотримання законодавства при проведенні реконструкції НСК "Олімпійський" та посадові особи, що відповідають за підготовку до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Метою зібрання є , що виникли в процесі реконструкції, зокрема: коли буде підготований остаточний план реконструкції НСК «Олімпійський»; чому чиновники вирішили ліквідувати легкоатлетичні доріжки на реконструйованому стадіоні; яка доля державних підприємств на НСК, що опікуються гімнастикою, дзюдо, тенісом, хокеєм і легкою атлетикою та багато інших.

Принагідно М.ТОМЕНКО сказав, що одним із завдань громадського та парламентського контролю за підготовкою об’єктів до Євро-2012, зокрема реконструкція «Олімпійського», є попередження чиновників щодо можливих порушень чинного законодавства. Так, М.ТОМЕНКО нагадав, що сьогодні діє норма закону України «Про фізичну культуру і спорт», ініціатором якої він є, згідно з якої не допускається ліквідація та перепрофілювання закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та параолімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувально-фізкультурних закладів, крім тих, що перебувають у приватній власності. Особи, винні у порушенні цієї норми повинні нести як цивільно-правову, так і кримінальну відповідальність.

Заступник голови переконаний, що після засідання круглого столу буде визначено механізм реального громадського та парламентського контролю за проведенням реконструкції НСК, дотриманням планів виконання роботи та законністю використання коштів.

«Саме це і є справжнім, ефективним контролем, який чиновники чомусь вирішили підмінити переглядом в Інтернеті через веб-камери того, чи є на стадіоні будівельники», - сказав М.ТОМЕНКО.