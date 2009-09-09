У Києві пропонують реставрувати історичні особняки під міні-готелі

Керівник Шевченківського району Києва Віктор ПИЛИПИШИН пропонує реставрувати історичні особняки, перетворивши їх на міні-готелі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Шевченківської районної державної адміністрації.

В.ПИЛИПИШИН вважає, що продавати історичні особняки столиці треба лише тим інвесторам, які зможуть їх реставрувати і допоможуть місту підготуватися до прийому Євро-2012.

За його словами, необхідно затвердити спеціальну програму в рамках підготовки до футбольного чемпіонату, яка дозволить залучити інвесторів та переобладнати приміщення деяких будинків під міні-готелі. При цьому необхідно зберегти як фасад, так і інтер’єр старовинних будівель. Як зазначив В.ПИЛИПИШИН, усі роботи з переоснащення історичних особняків мають проходити під суворим контролем Головного управління охорони культурної спадщини.

„Багато особняків у центрі міста проектувались як прибуткові будинки, тобто міні-готелі середнього рівня. Тому повернути їм своє первісне призначення буде не так важко”, - вважає В.ПИЛИПИШИН.

В той же час він підкреслює, що “робити це треба з розумом”.

“По-перше, слід визначити вичерпний перелік об’єктів, які технічно можуть бути перетворені на апарт-готелі. По-друге - сформувати привабливі умови для приватизації або довгострокової оренди. По-третє - встановити рамки модернізації будинку, щоб він зберіг своє історичне обличчя”, - сказав голова району.

За словами В.ПИЛИПИШИНА, така практика успішно апробована в європейських столицях. Зокрема, мерія Лісабона запустила в дію програму приватизації особняків у центрі міста за умови їх перетворення на готелі вищого класу.

Як повідомляв УНІАН, вчора в ЗМІ була опублікована інформація, що київські будинки-пам`ятки виставили на продаж. Купити історичний особняк можна за 20 млн. доларів.

У грудні минулого року Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що планує продавати історичні будівлі Києва на міжнародних аукціонах.

«Буде підписано моє розпорядження. Я в інтересах збереження історичного обличчя Києва всі десятки тисяч історичних особняків готовий виставити на аукціон, на продаж за умови, що фасад будівлі дотримуватиметься, внутрішність – на ваш розгляд, може бути найсучаснішою», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. За його словами, «ціни будуть невеликі» у зв`язку з кризою в країні. Він також поділився, що сам планує взяти участь у цих аукціонах.

Мер столиці сказав, що в місті багато старих особняків, які необхідно привести в належний вигляд.