Львів отримав власну Стратегію розвитку міського транспорту

У Львові презентували Стратегію розвитку міського транспорту, яка дає змогу прораховувати рентабельність та актуальність розвитку міської дорожньої та транспортної інфраструктури, в тому числі на період проведення матчів Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, таким чином Львів став першим містом в Україні з інтегрованою транспортною моделлю.

На розробку транспортної стратегії Львівська міськрада залучила грант в обсязі 500 тис. євро від Урядового банку Німеччини KFW. Займався розробкою консорціум у складі трьох іноземних компаній спільно з місцевими партнерами - проектними інститутами Містопроект, Львівдіпрокомунбуд та НУ «Львівська Політехніка».

Відтепер Львів зможе визначати транспортний вплив проектів у сфері дорожньої інфраструктури, громадського та міського транспорту, управління транспортними потоками розвитку міського транспорту на 20 років. На сьогодні вже запропоновано і прораховано декілька проектів розвантаження центральної частини міста, вирішення питання із корками та перекриттям доріг.

Окрім транспортної моделі в рамках стратегії підготовано інформаційні паспорти близько 50 заходів для розвитку транспортної інфраструктури. В такий спосіб було сформовано ґрунтовну основу для детальнішого транспортно-планувального аналізу цих заходів. Іноземні фахівці також підготували техніко-економічне обгрунтування трамвайної колії до житлового мікрорайону Сихів та нового стадіону.

Важливою складовою проекту є також план мобільності на час Євро-2012, який дає змогу оцінити рух туристів на час проведення чемпіонату.

Результати проекту, відзначають у міськраді, сформують хорошу основу для впорядкування руху в місті та визначення пріоритетних проектів в сфері транспорту у Львові. До речі, міська влада вже приступила до реалізації стратегії - згідно з угодою із банком ЄБРР передбачена реалізація 2-х конкретних пунктів, а саме, реконструкція двох трамвайних маршрутів.