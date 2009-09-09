Харкову дали 2 млн. з держбюджету на обласну філармонію

Харківська область отримала зі стабілізаційного фонду державного бюджету 2 млн. 90 тис. грн. на проведення пам’ятнико-охоронних робіт у Харківській обласній філармонії.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Управління капітального будівництва ОДА Андрія ПАРАМОНОВА.

За його інформацією, кошти виділені згідно із затвердженим Міністерством регіонального розвитку і будівництва планом та порядком використання коштів стабілізаційного фонду для виконання державної цільової програми з підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

А.ПАРАМОНОВ повідомив, що надходження в розмірі 2 млн. 90 тис. грн. будуть засвоєні до кінця поточного року і підуть на ремонт покрівлі, внутрішнє оздоблення і загальнобудівельні роботи у великій залі філармонії.

Начальник Управління капітального будівництва ОДА висловив сподівання, що роботи будуть завершені якнайшвидше.