Біля стадіону Ахметова з`явиться «сад каменів»

Біля стадіону «Донбас Арена» в Донецьку почалося створення «саду каменів», подібного до аналогічних паркових комплексів у Японії.

Як повідомили УНІАН у медіа-центрі «Донбас Арени», у «японському саду» напроти південної частини стадіону на площі 2,3 тис. кв. м встановлять 15 величезних каменів різного розміру і форми, які мають природне походження. Їх спеціально підбирали і сортували більш як три місяці у кар`єрах Харківської, Луганської і Донецької областей. Загальна вага валунів – близько 120 тонн.

Розташовуватися камені будуть так, щоб при огляді території з будь-якої точки було видно тільки 14 каменів, а один завжди залишався «невидимим». Така організація композиції є необхідною умовою при створенні «саду каменів».

Крім того, каменями в парку біля стадіону будуть викладені витончені стежини і окремий елемент, що імітує русло пересохлого струмка, зазначили в медіа-центрі.

Виконати всі роботи в «саду каменів» передбачається за два місяці.