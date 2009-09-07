Металіст вимагатиме усунення Данілова

Апеляційний комітет Федерації футболу України 4 вересня відхилив апеляційну скаргу Прем`єр-ліги (ПЛ) і підтвердив факт нелегітимності виборів діючого президента ПЛ Віталія ДАНІЛОВА.

Тим самим український футбольний суд залишив у силі рішення від 17.07.2009 р., прийняте контрольно-дисциплінарним Комітетом ФФУ (орган футбольного правосуддя першої інстанції) за наслідками розгляду заяви ФК ”Металіст”, згыдно з яким проведені 1.07.09 р. вибори президента ПЛ були визнані такими, що не відповідають Статуту цієї організації і чинному українському законодавству.

Враховуючи прийняте органом футбольного правосуддя рішення, керівництво ФК «Металіст» планує звернутися до Адміністрації ФФУ в особі першого віце-президента і виконавчого директора ФФУ Олександра БАНДУРКО, на якого покладена функція виконання рішень футбольного суду, з вимогою усунути В.ДАНІЛОВА з посади до проведення легітимних виборів президента ПЛ.

Таким чином рішення про легітимність В.ДАНІЛОВА як президента ПЛ вступило в законну силу. Можливості оскарження рішень органів футбольного правосуддя, що відбулися, на національному рівні – вичерпані.

ФК «Металіст»