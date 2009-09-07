Коломойський вважає, що Суркісу треба було давати «Героя України»

Подвигом, недооціненим з боку держави, вважає Ігор Коломойський зусилля Григорія Суркіса щодо Євро-2012. Про це він сказав в інтерв`ю "Українській правді".

"Я вважаю, що Суркіс зробив велику справу, Суркіс привіз ЄВРО–2012. Але ви знаєте, це не той випадок, коли говорять, що у перемоги багато батьків, а поразка – сирота. У цієї перемоги є тільки один батько – і мама, і тато – це Григорій Михайлович", - сказав лідер групи "Приват". - Я прирівнюю це до подвигу, який, до речі, здається, залишився непоміченим з боку держави. На жаль. Я не називаю імен, ким був не відмічений, але його подвиг недооцінили. Можливо, їм особисто Суркіс не подобається. Я вважаю, що Суркісу за це треба було давати "Героя України".

Ігор Коломойський вважає, що факт того, що ЄВРО–2012 привезли до України, і все, що після цього послідувало, варто розділяти. "Якщо всі дії, які потім відбулися, приведуть до того, що це Євро буде втрачено, – ну, тоді, даруйте, Суркіс тут ні причім. Якщо суспільство не готове скористатися цим шансом, то це проблема не Суркіса, а суспільства", - вважає бізнесмен.