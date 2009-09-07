Результати матчів ЧС-2010 з футболу

Відбулися чергові матчі групового етапу Чемпіонату світу з футболу

Так, збірна України прогнозовано обіграла збірну Андорри з рахунком 5:0 в матчі відбіркового циклу ЧС-2010. Уболівальники стали свідками трьох (!) пенальті.

Перший гол забив новачок збірної Андрій Ярмоленко (18), дублем відзначився Артем Мілевський (47, 91 пен.), Андрій Шевченко та Євген Селезньов реалізували пенальті (72 і 95 хвилина відповідно).

Загалом результати наступні:

Група 1

Данія – Португалія 1:1

Угорщина – Швеція 1:2

У групі лідирує Данія - 17 очок після сімох ігор, Угорщина 13 (7), Швеція 12 (7), Португалія 10 (7), Албанія 6 (7), Мальта 1 (8).

Наступні матчі 9 вересня: Мальта - Швеція, Албанія - Данія, Угорщина - Португалія.

Група 2

Ізраїль – Латвія 0:1

Молдова – Люксембург 0:0

Швейцарія – Греція 2:0

У групі лідирує Швейцарія з 16 очками після сімох ігор, Греція 13 (7), Латвія 13 (7), Ізраїль 9 (7), Люксембург 5 (7), Молдова 2 (7).

Наступні матчі 9 вересня: Ізраїль - Люксембург, Латвія - Швейцарія, Молдова - Греція.

Група 3

Словаччина – Чехія 2:2

Польща - Північна Ірландія 1:1

У групі лідирує Словаччина 16 очок після сімох ігор, Північна Ірландія - 14 (8), Польща 11 (7), Словенія 11 (7), Чехія 9 (7), Сан-Маріно 0 (8).

Наступні матчі 9 вересня: Північна Ірландія - Словаччина, Чехія - Сан-Маріно, Словенія - Польща.

Група 4

Азербайджан – Фінляндія 1:2

Росія – Ліхтенштейн 3:0

У групі лідирує Німеччина - 19 очок після сімох ігор, Росія 18 (7), Фінляндія 13 (7), Уельс 9 (7), Азербайджан 1 (7), Ліхтенштейн 1 (7).

Наступні матчі 9 вересня: Ліхтенштейн - Фінляндія, Німеччина - Азербайджан, Уельс - Росія.

Група 5

Вірменія – Боснія і Герцеговина 0:2

Іспанія – Бельгія 5:0

Туреччина – Естонія 4:2

У групі абсолютний лідер Іспанія - 21 очко після сімох ігор, БіГ 15 (7), Туреччина 11 (7), Бельгія 7 (7), Естонія 5 (7), Вірменія 1 (7).

Наступні матчі - 9 вересня: Іспанія - Естонія, Вірменія - Бельгія, БіГ - Туреччина.

Група 6

УКРАЇНА – АНДОРРА 5:0, Хорватія - Білорусь 1:0

У групі лідирує Англія - 21 очко після сімох ігор, Хорватія 17 (8), Україна 14 (7), Білорусь 9 (7), Казахстан 3 (7), Андорра 0 (8).

Далі мають відбутися ігри української збірної з Білоруссю (Мінськ, 9 вересня), Англією (Київ, 10 жовтня) і знову Андоррою (Андорра, 14 жовтня)

Англія прийме Хорватію 9 вересня, а Білорусь - 14 жовтня

10 жовтня Білорусь приймає Казахстан, а 14 жовтня Хорватія завершить турнір грою в Алма-Аті.

Група 7

Австрія – Фарери 3:1

Франція – Румунія 1:1

У групі лідирує Сербія - 18 очок після сімох ігор, Франція 16 (7), Австрія 10 (7), Литва 9 (7), Румунія 7 (7), Фарери 1 (7).

Наступні ігри 9 вересня: Сербія - Франція, Фарери - Литва, Румунія - Австрія.

Група 8

Болгарія – Чорногорія 4:2

Грузія – Італія 0:2

Кіпр – Ірландія 1:2

У групі лідирує Італія - 17 очок після сімох ігор, Ірландія 16 (8), Болгарія 11 (7), Кіпр 5 (7), Чорногорія 4 (7), Грузія 3 (8).

Наступні матчі 9 вересня: Чорногорія - Кіпр, Італія - Болгарія.

Група 9

Шотландія – Македонія 2:0

Ісландія – Норвегія 1:1

У групі лідирує Голландія - 21 очко після сімох ігор, Шотландія 10 (7), Македонія 7 (7), Ісландія 5 (8), Норвегія 7 (7).

Наступні матчі: 9 вересня: Шотландія - Нідерланди, Норвегія - Македонія.

***

Нагадаємо, що до фінальної стадії Чемпіонату світу, який почнеться в ПАР 11 червня 2010 р., вийдуть 13 європейських команд.

Переможці дев`ятьох відбіркових груп виходять у фінальний етап безпосередньо, а вісім команд, що посіли другі місця, розіграють між собою ще чотири путівки.

Африка делегує шість збірних, включаючи господарів турніру. Північна, Південна і Центральна Америка будуть представлені вісьмома командами, а решту п`ять путівок одержить команди Азії й Океанії.