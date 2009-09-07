Каллен про українські автошляхи: вони не такі погані, як про них кажуть

Директор Євро-2012 від УЄФА Мартін КАЛЛЕН високо оцінив прогрес, досягнутий Україною за останні місяці у підготовці до чемпіонату.

Про це він заявив під час зустрічі з віце-прем‘єр-міністром України Іваном ВАСЮНИКОМ, директором місцевого оргкомітету Євро-2012 в Україні Маркіяном ЛУБКІВСЬКИМ та директором Координаційного бюро з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Іллею ШЕВЛЯКОМ, повідомляє “Інформаційний центр ”Україна-2012”.

М.КАЛЛЕН зазначив, що УЄФА задовольнили готелі Маріуполя та Святогорська, оскільки “ці міста розташовані в радіусі двох годин їзди автобусом до Донецька”.

Також європейські футбольні функціонери звернули увагу на стан українських автошляхів.

“Ми приємно здивовані українськими дорогами, вони не такі погані, як про них кажуть”, – зауважив М.КАЛЛЕН.

У відповідь І.ВАСЮНИК наголосив: “Це говорить про те, що сформовані певні стереотипи щодо ситуації в Україні. Часто ці стереотипи мають історичне походження, інколи формуються ззовні або навіть всередині України. Ми повинні працювати над тим, щоб такі стереотипи змінювати”.

І.ВАСЮНИК запевнив представників УЄФА, що уряд тримає руку на пульсі кожного проекту з будівництва готелів до Євро-2012. Кабінет міністрів підготував пакет пропозицій щодо державної фінансової підтримки будівництва готелів. Ці пропозиції будуть розглянуті на найближчих засіданнях уряду.