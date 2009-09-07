Павленко: після реконструкції ”Олімпійський” залишиться багатофункціональною ареною

Після реконструкції національний спортивний комплекс "Олімпійський" залишиться багатофункціональною ареною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, на цьому наголосив міністр Юрій ПАВЛЕНКО під час зустрічі з народними депутатами на НСК "Олімпійський".

Міністр підкреслив, що стадіон відповідатиме не тільки вимогам УЄФА, але й стандартам Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. В подальшому НСК "Олімпійський" буде центром підготовки легкоатлетів. Крім футбольних матчів, на арені будуть проводитися міжнародні легкоатлетичні змагання.

Згідно з проектом реконструкції, для розвитку легкоатлетичних видів спорту передбачені вісім бігових доріжок, сектори: для стрибків в довжину, потрійного стрибка, штовхання ядра, метання молоту, метання диску та спису, стрибків з жердиною та у висоту, забігів на 100 м та 100 м з бар’єрами.

Водночас структура комплексу згідно з проектом реконструкції стадіону передбачатиме покращення умов для тренувань та відновлення спортсменів, тренерів та суддів.

На першому ярусі VIP-корпусу запроектовані приміщення спортивного та оздоровчого призначення. Передбачені приміщення для медичного обстеження спортсменів та суддів, приміщення допінг-контролю, які оснащені необхідним медичним обладнанням та меблями. Для надання спортсменам невідкладної допомоги передбачено пункт першої медичної допомоги. У VIP-зоні на підземному поверсі передбачені складські приміщення для зберігання інвентаря.

Роботи з відновлення легкоатлетичних бігових доріжок на стадіоні будуть проведені після завершення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

За словами міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Ю.ПАВЛЕНКА, легкоатлетичний манеж є важливою частиною в історії НСК "Олімпійський".

"На ньому виросли 7 поколінь українських спортсменів. Легкоатлетичні доріжки пам’ятають ще Олімпіаду 1980-го. Завдяки славетній історії, реконструкції, зручному розміщенню у центрі Києва Національний спортивний комплекс "Олімпійський" стане центром розвитку олімпійського спорту в Україні", - зазначив міністр.

Він також повідомив, що найближчим часом на НСК "Олімпійський" буде проведено День відкритих дверей.

Міністр запевнив депутатів, що усі роботи з реконструкції виконуються згідно з графіком, узгодженим з УЄФА. “Роботи ведуться у дві-три зміни, безперебійно, на кількох ділянках одночасно. Кожна копійка, яка витрачається на підготовку НСК "Олімпійський", проходить трирівневий контроль – державний, громадський, правоохоронний, на етапах затвердження кошторису, видачі коштів і звітності виконавця робіт", - зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.