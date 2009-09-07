Шевляк: будувати новий термінал Львівського аеропорту вже ніщо не заважає

Директор Координаційного бюро Євро-2012 Ілля ШЕВЛЯК заявляє, що завдяки низці рішень, прийнятих урядом, сьогодні усунено всі перешкоди для початку будівництва нового терміналу Львівського аеропорту.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар директора бюро Леся БАШНЯК.

"Цього тижня Львівська ОДА отримала 10 мільйонів гривень для викупу земельних ділянок та гаражів розташованих поблизу аеропорту. Без цього кроку не можливо розпочати будівництво нового терміналу", - сказав І.ШЕВЛЯК. Він звернув увагу, що це ледь не перший приклад впровадження механізму викупу об’єктів приватної власності для суспільних потреб, який став можливим завдяки внесеним у червні змінам до закону про організацію та проведення Євро-2012 в Україні.

На думку директора Координаційного бюро, переговори з приватними власниками ділянок та гаражів могли затягнутися на роки, а Львів не зміг би збудувати новий термінал та прийняти Євро-2012. Разом з тим, наголосив він, жоден власник не постраждав.

«Мова йде не про вилучення, а про викуп, який здійснюється за ринковою ціною на підставі незалежної експертної оцінки. Закон враховує як інтереси приватного власника, так і потреби підготовки до чемпіонату», - підкреслив І.ШЕВЛЯК.

*** Проект будівництва терміналу аеропорту «Львів» цього року розробила компанія «Тебодін Україна». Він передбачає площу близько 39 тис. кв. м, пропускну спроможність - 1 тис. пасажирів на час. Очікується, що в ньому буде 54 місця для стоянки літаків Boeing-767.

Зараз Львівський аеропорт має злітно-посадкову смугу, здатну приймати повітряні судна зі злітною масою до 350 тонн, і аеровокзал з пропускною спроможністю 240 пасажирів на час.