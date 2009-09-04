Мери Києва та Лондона домовились сприяти інвестиційним проектам

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та лорд-мер лондонського Сіті Іан ЛУДЕР домовились у забезпеченні сприятливого ділового клімату в реалізації інвестиційних проектів.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, зустріч мерів відбулася в українській столиці.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запевнив гостей, що Київ відкритий для інвестицій в столичну інфраструктуру.

«Інвестиції особливо важливі в світлі підготовки Києва до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Ми готові зробити конкретні пропозиції і переконані, що саме в Києві інвестиції дозволять отримати значно вищий рівень прибутковості, ніж в інших містах», – підкреслив мер Києва.

Відповідаючи на запитання І.ЛУДЕРА, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розповів про заходи з покращання ділового клімату в Києві.

«На жаль, корупція в цій країні існує, в тому числі і у Києві. Це загальнонаціональна проблема”, - зазначив Київський міський голова.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що наразі основним засобом боротьби із корупцією в столиці є скорочення дозвільних процедур та встановлення жорстких строків для видачі необхідних документів.

“Я із повною відповідальністю запевняю високоповажних гостей, що як малі, так і середні та великі підприємства працюють в Києві успішно», – наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

І.ЛУДЕР схвалив ініціативи столичної адміністрації щодо скорочення бюрократичних процедур для підприємців та порадив українській стороні звернути увагу на механізм «єдиного електронного вікна», який дає змогу підприємцям швидко та зручно запросити необхідні їм документі за допомогою мережі Інтернет.

«Представники бізнесу та керівники міст різних країн вважають саме цей механізм найбільш ефективним», – зазначив І.ЛУДЕР.

На зустрічі мер лондонського Сіті запросив Київського міського голову відвідати Лондон та перейняти досвід міста в сфері державно-приватного партнерства для фінансування будівництва як прибуткових, так і неприбуткових об’єктів.