Львів почав шукати 1 млрд. на будівництво терміналу аеропорту

Львівська обласна державна адміністрація в рамках підготовки до Євро-2012 почала переговори з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) про виділення кредиту на будівництво нового терміналу львівського аеропорту у розмірі 1 млрд. грн.

Планується, що ці кошти буде залучено містом під державні гарантії строком на 10 років, повідомив газеті «Дело» (№139 від 4 вересня) голова Львівської ОДА Микола КМІТЬ.

При цьому він зазначив, що «мільярд від ЄБРР» розглядається як запасний варіант, який буде задіяно, якщо провалиться намічений на 9 жовтня конкурс із залучення інвестора. «Конкурс з будівництва терміналу постійно переноситься і відкладається. І якщо він в кінцевому результаті не “вигорить”, то нам належить йти іншим шляхом. Один із яких - залучення кредиту ЄБРР», - сказав М.КМІТЬ.

У ЄБРР виданню підтвердили факт ведення переговорів. «Ми ознайомлені з концепцією цього проекту і всі завдання обговорювалися з нашим банком. Але факт фінансування на даний момент ми підтвердити не можемо», - заявив прес-секретар київського офісу ЄБРР Антон УСОВ.

У Львівській ОДА зазначають, що саме Міністерство транспорту і зв`язку, яке відповідає за проведення конкурсу з пошуку інвестора, постійно зриває терміни проведення тендеру. М.КМІТЬ нагадав, що спочатку конкурс мав відбутися 8 червня, потім його призначили на 15. Потім тендер перенесли на липень, далі - на 9 вересня, а потім відклали ще на місяць.

«Конкурс проводить міністерство, і, мабуть, вони ще когось з інвесторів чекають», - припустив губернатор. До 14 вересня, уточнив він, Мінтрансзв’язку продовжує приймати заявки від потенційних інвесторів.

Водночас, екс-міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ скептично ставиться до успішного завершення конкурсу з пошуку інвестора на будівництво терміналу. Він вважає, що в аеропорту спочатку потрібно побудувати злітно-посадочну смугу (ЗПС), яка зможе приймати літаки за параметрами Євросоюзу. Без цього, впевнений Й.ВІНСЬКИЙ, «ніхто не дасть на термінал грошей».

Проте, за словами губернатора, потенційного інвестора на будівництво терміналу можна залучити і до реконструкції ЗПС. Він повідомив, що в договорі для цього прописано пункт, що можна домовитися і з експлуатації смуги. «Насправді, зараз в уряду немає грошей на її реконструкцію, і запропонувавши послуги з будівництва смуги, інвестор може переважити ваги у свій бік», - вважає М.КМІТЬ.

Реконструкцією злітно-посадочної смуги аеропорту «Львів» займається компанія «Азовінтекс». Кошти на ці роботи в розмірі майже 700 млн. грн. виділив Кабмін. Проте для розширення ЗПС необхідно звільнити прилеглу до неї територію, на якій ще залишилися об`єкти трьох підприємств і 89 кооперативних гаражів. Кабмін виділив на викуп цих земель 10 млн. грн. і зобов`язав Львівську облдержадміністрацію закрити це питання до кінця вересня.

*** Проект будівництва терміналу аеропорту «Львів» цього року розробила компанія «Тебодін Україна». Він передбачає площу близько 39 тис. кв. м, пропускну спроможність - 1 тис. пасажирів на час. Очікується, що в ньому буде 54 місця для стоянки літаків Boeing-767.

Зараз Львівський аеропорт має злітно-посадочну смугу, здатну приймати повітряні судна зі злітною масою до 350 тонн, і аеровокзал з пропускною спроможністю 240 пасажирів на час.