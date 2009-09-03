Васюник: до Євро-2012 потрібно готуватись комплексно

Віце-прем‘єр-міністр України Іван ВАСЮНИК наполягає, що підготовку України до Євро-2012 потрібно проводити комплексно, а не зосереджуватись лише на будівництві стадіонів чи аеропортів.

Як повідомила УНІАН прес-секретар урядовця Галина РУСИН, про це він заявив у своєму виступі під час сьогоднішнього засідання уряду.

І.ВАСЮНИК, зокрема, зазначив, що весь чемпіонат триватиме 650 годин і лише близько 62 годин буде відведено на футбольні матчі. “Всю іншу частину, а це 9/10 часу свого перебування, гості турніру будуть ходити нашими вулицями, їздити нашим транспортом, звертатися до медичних закладів, відвідувати культурні та історичні пам‘ятки”, - сказав він.

При цьому віце-прем’єр зауважив, що, за прогнозами, очікується більше мільйона туристів із Західної Європи, оскільки Австрію і Швейцарію, де пройшов минулий Євро-2008, відвідали близько 2 мільйонів вболівальників.

Він наголосив, що оновлена Державна цільова програма, затверджена урядом, передбачає саме комплексну підготовку держави до цього заходу, бо від того, з якими враженнями виїде мільйон туристів, у них залишиться думка про Україну.

Зараз же, за словами І.ВАСЮНИКА, “лунають рекомендації технократичного підходу до підготовки”, на кшталт того, щоб будувати лише стадіони чи добудовувати виключно аеропорти.

“Ще раз хочу наголосити: ми мусимо вкладати рівномірно і в культурні об‘єкти, і в медичні заклади, і в комунальні дороги. Тому що настає час, коли ми просто не встигнемо цього зробити”, - наголосив І.ВАСЮНИК, додавши, що це не його персональна позиція, а бачення турніру Європейським футбольним союзом (УЄФА).