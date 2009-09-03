Від ЧЄ-12 люди очікують нових робочих місць та кращих доріг

Проведення Євро-2012 в Україні дозволить підняти престиж держави, створити нові робочі місця, покращити дороги, аеропорти і готелі, а також дасть можливість країні заробити додаткові кошти.

Як свідчать результати дослідження, які на прес-конференції в УНІАН презентував керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій АНТИПОВИЧ, такої думки доримується більшість опитаних громадян.

Говорячи про важливість турніру для України, більшість респондентів вважають, що це питання престижу держави (42,3%), це нові робочі місця, створені для розвитку інфраструктури до чемпіонату (40,3%), та покращення якості доріг, аеропортів і готелів (35,9%).

Близько третини опитаних вважають, що проведення Євро-2012 в Україні дає можливість заробити додаткові кошти (32,7%), можливість з кращого боку показати Україну Європі і світу (32,5%), забезпечити розвиток міст, які прийматимуть чемпіонат (29,8%).

Дещо менше респонденти вказували на інші чинники важливості чемпіонату для України. Так, майже чверть опитаних (22,8%) вважають, що Євро-2012 – це тест на те, чи є Україна цивілізованою європейською державою, це додатковий поштовх для розвитку спорту (18,6%) та культури (16,5%). Майже кожен шостий українець вважає, що Євро-2012 дає Україні нові можливості для вступу в Євросоюз (14,5%). Тільки 8,8% опитаних українців вважають, що турнір не є важливим для України. Ще 8,4% не змогли визначитись з цього питання.

За даними опитування, для сходу Євро-2012 - це передусім нові робочі місця, для Донбасу - розвиток приймаючих міст, для півдня – можливість заробити додаткові гроші, а захід, центр і північ переймаються престижем держави.

Рівень готовності України до чемпіонату громадяни оцінили на 2,4 бали із 5 можливих. Натомість рівень готовності Польщі українці оцінили на 3,4 бали. При цьому північ і Донбас оцінили рівень готовності України вище, ніж захід і південь. Ще одна тенденція - чим вищий рівень освіти респондентів, тим гірші оцінки вони ставили.

Серед перешкод, які найбільше гальмують організацію Євро-2012, українці вказали передусім традиційні, наболілі для себе і для країни проблеми, а вже потім проблеми, на яких акцентують інспектори УЄФА.

Основними труднощами, які найбільше заважають успішному проведенню чемпіонату, були названі економічна криза (61,2%), політична криза (54,4%) і наявність корупції у владі (50,5%). Проблеми інфраструктури до турніру згадувались рідше: неякісні автодороги (39%), недостатні темпи будівництва стадіонів (30,3%), відсутність сучасних аеропортів (17,5%), відсутність достатньої кількості якісних готелів (17,2%), ускладнене транспортне пересування всередині міст (14,3%) та проблеми з пересуванням залізничним транспортом (8,8%).

Жителі Донбасу ключовими перешкодами для успішного проведення Євро-2012 бачать економічну і політичну кризи, а жителі півдня – корупцію у владі. Захід і північ гостро відчувають проблему недостатніх темпів будівництва стадіонів, водночас Донбас – проблему неякісних доріг, а схід – відсутність готелів та аеропортів.

Опитування проводилося соціологічною групою «Рейтинг» з 2 по 15 липня в усіх регіонах України. Методом особистого формалізованого інтерв’ю опитано 2 тисячі респондентів старше 18 років. Для значень, близьких до 50%, похибка становить не більше 3%, для значень, близьких до 30% - не більше 2,6%, для значень, близьких до 10% - не більше 1,8%.

Регіональний розподіл областей: захід (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області), центр (Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська); північ (Київ, Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська), південь (Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська), схід (Дніпропетровська, Запорізька, Харківська), Донбас (Донецька, Луганська області).