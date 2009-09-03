Українці назвали міста, які приймуть Євро-2012

Київ та Донецьк, на думку більшості громадян, можуть найкраще представити Україну на Євро-2012, і саме ці два міста будуть фактично приймати матчі чемпіонату.

Такі результати дослідження громадської думки на прес-конференції в УНІАН оприлюднив керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій АНТИПОВИЧ.

Переважна більшість опитаних (63,2%) вважають, що серед чотирьох міст-претендентів найкраще представити Україну на Євро-2012 може Київ. Дещо менше прихильників у Донецька (39,6%). Харків і Львів як міста, що найбільше готові до Євро-2012, назвали трохи менше чверті респондентів (23% і 22,6% відповідно).

Що стосується міст, які, на думку опитаних, фактично будуть приймати матчі чемпіонату, то шанси Києва оцінили дещо гірше, ніж його потенціал (56,7%), шанси Донецька – дещо краще (43,1%), шанси Харкова і Львова приблизно так само (21,4% і 20,6% відповідно).

При цьому жителі заходу і сходу вважають, що саме їхні міста (Львів і Харків) можуть разом з Києвом найкраще представити Україну на Євро-2012, проте шанси Донецька прийняти чемпіонат вони оцінюють вище.

Опитування проводилося соціологічною групою «Рейтинг» з 2 по 15 липня в усіх регіонах України. Методом особистого формалізованого інтерв’ю опитано 2 тисячі респондентів старше 18 років. Для значень, близьких до 50%, похибка становить не більше 3%, для значень, близьких до 30% - не більше 2,6%, для значень, близьких до 10% - не більше 1,8%.

Регіональний розподіл областей: захід (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області), центр (Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська); північ (Київ, Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська), південь (Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська), схід (Дніпропетровська, Запорізька, Харківська), Донбас (Донецька, Луганська області).