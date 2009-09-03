Ахметов робить найбільше для проведення в Україні Євро-2012?

Більшість громадян, вважають, що президент ФК “Шахтар” Рінат АХМЕТОВ робить найбільше для успішного проведення в Україні Євро-2012.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій АНТИПОВИЧ, про це свідчать результати дослідження громадської думки.

Відповідаючи на запитання з приводу того, хто з політиків дійсно щось робить для успішного проведення Євро-2012 в Україні, більшість респондентів (38%) вказали саме на Р.АХМЕТОВА. При цьому, його внесок відзначили не менше 30% мешканців у кожному регіоні України, крім Донбасу, де президент ФК “Шахтар” отримав близько 60%.

Другою людиною, що реально найбільше зробила для проведення турніру в нашій державі, респонденти вважають президента Федерації футболу Григорія СУРКІСА (21,6%).

Значно рідше згадувались прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО (9,2%), лідер опозиції Віктор ЯНУКОВИЧ (8,3%), екс-глава Нацагентства з Євро-2012 Євген ЧЕРВОНЕНКО (7,5%), президент України Віктор ЮЩЕНКО (7%). Ще менше громадяни відзначили роботу міністра спорту Юрія ПАВЛЕНКА (5,6%), лідера “Фронту змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА (2,5%), голови ВР Володимира ЛИТВИНА (2,4%), та відповідального від уряду за підготовку інфраструктури віце-прем’єр-міністра Івана ВАСЮНИКА (0,9%). Разом з тим, 11,6% респондентів вважають, що жоден з цих політиків нічого не зробив для успішного проведення чемпіонату, а ще 34% - не змогли визначитися з цього питання.

Якщо припустити, що Євро-2012 в Україні не відбудеться, найбільшу відповідальність за це, на думку більшості опитаних мають нести В.ЮЩЕНКО (57,8%) та Ю.ТИМОШЕНКО (42%). Інші прізвища вказувались значно рідше: Г.СУРКІС (7,9%), Ю.ПАВЛЕНКО (7%), В.ЛИТВИН (2,8%), І.ВАСЮНИК (2,7%).

Так само громадяни переконані, що відповідальність за проведення Євро-2012 в Україні більшою мірою лежить на центральній владі (35,1%), ніж на місцевій (4,4%). При цьому половина респондентів вважають, що обидва рівні влади несуть однакову відповідальність.

А от щодо того, хто сьогодні краще справляється з підготовкою до турніру, третина опитаних (29,6%) заявили, що ні центральна, ні місцева влада не справляються. Близько чверті (22,8%) - що справляються обидві влади, 15,9% - відмітили лише роботу місцевої влади, а 13,2% - лише центральної. Варто зазначити, що Центр і Північ оцінили роботу центральної влади по підготовці Євро-2012 краще, ніж місцевої, решта – навпаки.

Коментуючи ці результати, директор Центру політичного аналізу «Пента» Володимир ФЕСЕНКО припустив, що таким чином люди реагують на вклад приватного бізнесу в підготовку до чемпіонату. На його думку, ці дані мають стати сигналом для влади, як потрібно діяти.

При цьому В.ФЕСЕНКО, жартома, зазначив, що головою Оргкомітету з Євро-2012 в Україні потрібно призначити Р.АХМЕТОВА, його заступниками – О.ЯРОСЛАВСЬКОГО та І.КОЛОМОЙСЬКОГО. “Тоді Євро-2012 у нас точно буде”, - додав він.

Опитування проводилося соціологічною групою «Рейтинг» з 2 по 15 липня в усіх регіонах України. Методом особистого формалізованого інтерв’ю опитано 2 тис. респондентів у віці понад 18 років. Для значень близьких до 50% похибка становить не більше 3%, для значень близьких до 30% - не більше 2,6%, для значень близьких до 10% - не більше 1,8%.