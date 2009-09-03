У Польщі до Євро-2012 збудують швидкісну трасу Варшава-Вроцлав

Головна дирекція доріг та автострад (GDDKiA) планує до чемпіонату Європи з футболу у 2012 році збудувати майже 250 км швидкісної дороги між Вроцлавом та столицею Польщі Варшавою.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними компанії Pl2012, завдяки цьому дорога між містами, котрі обоє прийматимуть матчі чемпіонату, займатиме навіть на 40 хвилин менше часу, ніж нині.

Вроцлавський відділ GDDKiA, який планує у вересні визначити переможця раніше оголошеного тендера на виконання цих робіт, планує розпочати будівництво ще в поточному році.

Планується збудувати швидкісну дорогу без перехресть та світлофорів, що дасть змогу їхати із швидкістю 110-130 км на годину.

Для покращання автомобільного сполучення промислового Сльонська на півдні Польщі із польською столицею планується також модернізувати дороги в околицях Познані, Лодзі й самої Варшави.

Деклараціям GDDKiA радіють водії, які оцінюють, що після будівництва доріг та заявлених модернізацій, із Вроцлава до Варшави можна буде доїхати за менше, ніж 5 годин.