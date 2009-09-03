Спецслужби України та Польщі підписали угоду щодо Євро-2012
12:00, 03 вересня 2009Футбол 2012
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Повідомляє прес-центр СБУ
Служба безпеки України та Агентство внутрішньої безпеки Польщі підписали угоду про співробітництво у питаннях забезпечення безпеки громадян у зв’язку з підготовкою та проведенням чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.
Церемонія підписання угоди відбулася у Львові.
Підписи під документом поставили голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО та голова Агентства внутрішньої безпеки Польщі Кшиштоф БОНДАРИК.
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