Спецслужби України та Польщі підписали угоду щодо Євро-2012

12:00, 03 вересня 2009
Футбол 2012
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Повідомляє прес-центр СБУ

Служба безпеки України та Агентство внутрішньої безпеки Польщі підписали угоду про співробітництво у питаннях забезпечення безпеки громадян у зв’язку з підготовкою та проведенням чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

Церемонія підписання угоди відбулася у Львові.

Підписи під документом поставили голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО та голова Агентства внутрішньої безпеки Польщі Кшиштоф БОНДАРИК.

 

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