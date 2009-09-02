Львів гарантував УЄФА розміщення учасників та гостей ЧЄ-12

Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ надіслав президенту УЄФА Мішелю ПЛАТІНІ письмові гарантії стосовно розміщення гостей, учасників і вболівальників фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Також фахівці розробили концепцію з організації розміщення у місті гостей, учасників і вболівальників чемпіонату.

“Вперше створено унікальну базу готелів з усіма параметрами кожного об`єкта. Ми можемо стверджувати, що маємо повну картину розміщення у місті та регіоні, й уже сьогодні чітко знаємо, хто завітає до міста, скільки часу проведе у Львові, яким чином подорожуватиме, які потреби має та де зупиниться”, - зазначив А.САДОВИЙ.

Він зауважив, що мова йде не лише про цільові групи УЄФА - штаб-квартиру, команди, рефері та ЗМІ, а й про всіх уболівальників загалом.

За словами міського голови, з офіційним туроператором УЄФА компанією TUI у Львові підписано угоди та проведено інспекцію готельних номерів. У додатку до розробленої львів’янами концепції розміщення є каталог усіх готелів. Ці два документи були передані УЄФА.

Нагадаємо, однією з вимог УЄФА до українських міст-господарів Євро-2012 після їх визначення у травні на засіданні виконкому організації в Бухаресті було надання до 31 серпня гарантій розміщення.