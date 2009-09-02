Завтра у Києві пройде засідання МОК Євро-2012 України та Польщі

Під головуванням директора Євро-2012 Мартіна КАЛЛЕНА у четвер, 3 вересня, в Києві відбудеться засідання з питань двосторонньої координації турніру за участю керівників місцевих організаційних комітетів в Україні та Польщі − Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО й Адама ОЛКОВИЧА, а також представників урядів України та Польщі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Місцевого оргкомітету Євро-2012 в Україні.

Передбачається, що учасники зустрічі представлять звіти стосовно перебігу підготовки з боку урядів приймаючих країн та місцевих організаційних комітетів України і Польщі, а відповідальні за підготовку до Євро-2012 особи прозвітують про стан справ у цій сфері. Також планується вирішити низку нагальних питань щодо подальших кроків в організації турніру.

Довідка УНІАН. Місцеві організаційні комітети Євро-2012 створені в Україні та Польщі для підготовки організаційної частини турніру. Їхнім головним завданням є підготовка та проведення Євро-2012 відповідно до вимог і стандартів УЄФА.