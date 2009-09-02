Збірна України скотилася на 6 позицій у рейтингу ФІФА
15:56, 02 вересня 2009Футбол 2012
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Лідер – колишній
Збірна України з футболу скотилася на 6 позицій у вересневому рейтингу ФІФА, який був опублікований у середу. Лідерство як і раніше утримує Бразилія.
1 (1). Бразилія - 1604
2 (2). Іспанія - 1588
3 (3). Голландія - 1376
4 (5). Італія - 1186
4 (4). Німеччина - 1186
6 (6). Росія - 1129
7 (7). Англія - 1127
8 (8). Аргентина - 1113
9 (10). Хорватія - 1101
10 (9). Франція - 1040
...
25 (19). Україна - 829
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