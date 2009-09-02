Головне завдання України - стабільне фінансування об‘єктів ЧЄ-12

Віце-прем‘єр-міністр України Іван ВАСЮНИК переконаний, що головне завдання органів центральної та місцевої влади, відповідальних за підготовку України до Євро-2012, забезпечити динамічне і повне фінансування робіт на всіх основних об‘єктах майбутнього Чемпіонату Європи з футболу.

Як повідомила УНІАН прес-секретар віце-прем‘єра Галина РУСИН, про це І.ВАСЮНИК заявив 1 вересня на брифінгу в Київському військовому ліцеї ім. І.Богуна.

“Практично впродовж останнього періоду немає такого засідання уряду, на якому не розглядається питання підготовки країни до Євро-2012. Просто час такий, що він потребує дуже швидкої реакції і дуже прагматичних рішень”, - сказав І.ВАСЮНИК. Він нагадав, що 31 серпня такі рішення були оперативно прийняті по Львову.

Відповідальні за підготовку інфраструктури турніру державні органи і мери приймаючих міст, наголосив урядовець, не можуть заспокоюватися на досягнутому. “Деякий час тому я казав, що нічого не закінчилося 13 травня і нічого не закінчиться 30 листопада і 10 грудня. Україна, апріорі, коли отримала право проводити чемпіонат, не мала необхідної готової інфраструктури. Нам треба всі 4 роки відпрацювати так, щоб цей проект продемонстрував і українцям, і Європі високу якість і спроможність України,” – підкреслив І.ВАСЮНИК.

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня цього року визначив по чотири міста в Україні та Польщі, в котрих пройдуть матчі Євро-2012 (формат “4х4”). Разом з тим, українським містам до 30 листопада потрібно виконати низку умов та надати гарантії своєї спроможності реалізувати взяті в рамках турніру зобов’язання. 10 грудня, оцінивши динаміку підготовки нашої держави, Виконком УЄФА прийме остаточне рішення щодо формату Євро-2012 в Україні.