Васюник про Євро-2012: лише ”4х4”, ніяких ”4х2”

Віце-прем‘єр-міністр України Іван ВАСЮНИК відкидає імовірність скорочення українських приймаючих міст Чемпіонату Європи з футболу 2012 року з чотирьох до двох.

Як повідомила УНІАН прес-секретар віце-прем‘єра Галина РУСИН, про це І.ВАСЮНИК заявив 1 вересня на брифінгу в Київському військовому ліцеї ім. І.Богуна.

“Я ніколи не розглядав і не розглядаю можливість проведення чемпіонату з футболу 2012 року в двох містах. Це важливо стратегічно. По-перше, тому що ми рівні партнери з Польщею. По-друге, це важливо для України і української нації, щоб довести Європі, що вона спроможна реалізувати такі проекти", - сказав І.ВАСЮНИК. Але для цього, додав він, всій владі на всіх рівнях – центральному та місцевому, потрібно “займатися ділом, а не дискусіями чи суперечками, хто старший”.

Віце-прем‘єр нагадав, що й рік тому було чимало повідомлень, у яких певні “експерти” радили Україні взагалі відмовитися від Євро-2012. Однак, такий крок, переконаний він, був би недалекоглядним.

„Це, напевно, чи не перший масштабний проект, який є гуманітарним, інфраструктурним, спортивним і, зрештою, є проектом розвитку, який Україна має виконувати в партнерстві і під дуже пильним зовнішнім моніторингом. Для декого це складає незручності, тому що в українській традиції державного управління і реалізації проектів є такий принцип: “сьогодні сказав – завтра не зробив”. Тут зовсім інша ситуація. А тим, кому некомфортно, ті, хто шукав проект у собі, а не навпаки, або відійшли, або відійдуть. Україні потрібен цей проект”, - наголосив І.ВАСЮНИК.

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА у травні цього року визначив по чотири міста в Україні та Польщі, в котрих пройдуть матчі Євро-2012 (формат “4х4”). Разом з тим, українським містам до 30 листопада потрібно виконати низку умов та надати гарантії своєї спроможності реалізувати взяті зобов’язання. При цьому, якщо одне з міст не відповідатиме вимогам УЄФА, права на Євро-2012 буде позбавлено два міста, тому що турнір маже проходити лише форматі “4х4” або “4х2”.