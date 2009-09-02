Михайличенко планує зібрати осінній врожай

Національна збірна України з футболу восени повинна вибороти максимальну кількість очок у матчах проти Андорри та Білорусі, щоб отримати путівку на ЧС-2010 у Південно-Африканській Республіці.

Як повідомили УНІАН в інформ-службі Федерації футболу України, про це заявив головний тренер команди Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО під час прес-конференції у вівторок, 1 вересня, в Кончі-Заспі.

Боротьба за путівки до ПАР вступає у завершальну фазу − українцям залишилось провести у груповому турнірі лише чотири матчі. Тож О.МИХАЙЛИЧЕНКО, вдавшись до алегорії, сказав наступне: «Сьогодні перший день осені, а значить, наступає пора збору врожаю. Від того, чи зможемо ми в поєдинках, що залишилися, зібрати максимальний урожай очок, і буде залежати доля вирішення нашого головного завдання − потрапити на ЧС».

Під час чотириденного збору, що передує зустрічі з Андоррою, тренерський штаб, відштовхуючись від нещодавнього товариського поєдинку проти Туреччини (0:3), планує насамперед розв’язати психологічні проблеми, що постали перед командою. «Причину блідої гри з турками ми вбачаємо насамперед у психології, що й призвело до грубих тактичних помилок. Команда не була налаштована як слід, відтак контрольний поєдинок для неї перетворився на товариський. Утім, ми самі розберемо наші помилки, аби уникнути їх повторення в майбутньому», − зазначив наставник.

Водночас головний тренер не став говорити про матч, що слідує одразу за поєдинком проти андоррців, вважаючи, що завдання необхідно виконувати послідовно. «Якщо ми прагнутимемо перестрибнути через гру з Андоррою і перебувати думками вже в Мінську, то ризикуємо відчути серйозні проблеми вже в поєдинку з піренейцями. Щоб подібне не сталося, до мети слід йти поступово, крок за кроком», - зауважив він.

Коментуючи повернення Андрія ШЕВЧЕНКА до київського «Динамо», О.МИХАЙЛИЧЕНКО підкреслив, що, на його думку, це повинно піти на користь як самому гравцю, так і збірній разом із клубом. «На гру проти донецького «Металурга» він вийшов з великим бажанням. Було помітно, що Андрій дуже прагнув відзначитися, і це йому вдалося. Мені дуже хотілося б, аби ШЕВЧЕНКО знову отримав ігрову практику, яка йому дуже потрібна для того, щоб він приносив максимальну користь і київському «Динамо», і збірній України», - сказав О.МИХАЙЛИЧЕНКО.

Нагадаємо, наразі збірна України готується до відбірних матчів ЧС-2010 проти команд Андорри та Білорусі, що відбудуться відповідно 5 вересня у Києві та 9 вересня у Мінську.