В Донецьку Каллену розповіли, де житимуть гості Євро-2012

Головний операційний директор чемпіонату Європи з футболу 2012 року Мартін КАЛЛЕН задоволений ходом підготовки міста Донецька до турніру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

За словами мера, він мав з директором Євро-2012 дуже тривалу розмову, під час якої було розглянуто питання розміщення гостей чемпіонату в Донецьку.

«Усі ті питання, які ми запропонували, зокрема й каталог готелів, який було виконано і презентовано, він (М.КАЛЛЕН – УНІАН) залишився задоволений нашим сьогоднішнім ходом підготовки», - запевнив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

За словами О.ЛУК’ЯНЧЕНКА, зараз М.КАЛЛЕН інспектує готелі, розташовані на території Донецької області.

Мер констатував, що станом на 31 серпня 2009 року офіційний туроператор УЄФА - компанія TUI Travel вже уклала договори з 66 готелями. За його словами, договори розміщено на 4470 номерів, зокрема «5 зірок» - 699 номерів, «4 зірки» - 2414 номерів, «3 зірки» – 1357 номерів. Крім того, на сьогодні в Донецьку будуються 7 готелів на 477 номерів, додав мер.

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО також повідомив, що вчора з директором УЄФА було обумовлено питання, що стосуються розміщення гостей чемпіонату за мінімальними розцінками і з мінімальними умовами комфортності. «Для уболівальників ми вчора обумовили цілу низку питань, аж до використання площ виставкового центру «Експо-Донбас» у Донецьку», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО. При цьому він додав: «Так було зроблено в окремих містах Німеччини і в окремих містах Португалії. Тоді використовувались казарми військових - двоярусні ліжка для того, щоб уболівальники і фанати могли переночувати і відпочити, говоритимемо, в спартанських, мінімальних умовах».

«Найближчим часом я подивлюся стан військового містечка колишнього Донецького військово-політичного училища. Ми там також приймемо рішення із задіяння площ, якщо все буде нормально, то ми обов`язково там ці казарми спробуємо привести в порядок для масового уболівальника», - повідомив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він підтвердив журналістам, що таким чином певній категорії уболівальників у Донецьку буде надано мінімум умов за мінімальними розцінками, і як приклад навів Німеччину, де для гостей чемпіонату мінімальні умови проживання коштували «25-30 євро за ніч».

Донецький міський голова повідомив, що вони домовилися з М.КАЛЛЕНОМ про наступну зустріч. «Ми домовилися, що наприкінці вересня ми знову зустрінемося, і він хоче провести в Донецьку семінар з питань розміщення, з питань транспортної логістики не тільки для українських міст, а й для польських», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.