Шевченко: не думав, що мене в Києві настільки люблять

Андрій Шевченко, який повернувся у Динамо, розповів про свій перший матч і забитий гол.

"Цілком логічно, що, перш ніж бити, я попередив про це капітана. У клубі він приймає ці рішення на полі, у збірній - я. Сьогодні мені дуже потрібно було відзначитися", - розповів Шевченко в інтерв`ю "Спорт-Экспрессу в Україні".

"Радий, що хоч на останній хвилині вдалося забити. Дуже вдячний уболівальникам за прекрасну зустріч: знав, звичайно, що мене люблять у Києві, але що настільки - навіть уявити не міг. Думаю, якби грали на Олімпійському, і там би яблуку ніде було впасти. Зі свого боку можу твердо обіцяти: зроблю все для процвітання клубу і для того, щоб шанувальники Динамо отримували задоволення від гри".

"Не думаю, що є резон порівнювати Динамо з Челсі або Міланом - у кожної команди є свій стиль. Але наша команда перебуває у відмінній формі, що, хочеться вірити, підтвердять поєдинки Ліги чемпіонів. Ось тільки б реалізацію не заважало підправити: і в першому таймі гри з Металургом, і в другому, у нас було чимало моментів, які, на жаль, використати не вдалося", - говорить Шевченко.

Форвард зізнається, що грати було дуже непросто. "Мені не вистачало останнім часом ігрової практики, і ці 45 хвилин у сьогоднішньому матчі - наче цілий сезон. Краще почав почуватися лише в кінці матчу, а після того, як забив, відчув і моральне полегшення. Попереду важливі ігри за збірну, через які поза всяким сумнівом, вийду на пік форми до матчів Ліги чемпіонів" .

Football.ua